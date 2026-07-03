Πάτρα: "Αντιγόνη" του Σοφοκλή & «Εσωτερικαί Ειδήσεις» στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζονται το Σάββατο 4 και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο θέατρο της Κρήνης με δύο ακόμα παραστάσεις.

Η θεατρική ομάδα «Σκηνικό» στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου, παρουσιάζει την «Αντιγόνη του Σοφοκλή». Η παράσταση είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς πάνω στο σώμα, τον λόγο, τον εσωτερικό παλμό της τραγωδίας του Σοφοκλή και τις διαχρονικές συγκρούσεις που γεννά.

Κυριαρχούν όχι μόνο οι ήρωες, αλλά και οι άνθρωποι πίσω από αυτούς. Άνθρωποι που αγαπούν, φοβούνται, επιμένουν, σκληραίνουν, λυγίζουν και φτάνουν στα άκρα υπερασπιζόμενοι ό,τι πιστεύουν σωστό.

Στη διάρκεια της παράστασης ο λόγος δεν λειτουργεί μόνο ως κείμενο, αλλά ως σύγκρουση που διαπερνά τους ανθρώπους και τους μεταμορφώνει.

Σε μια εποχή όπου ο διάλογος μοιάζει συχνά να χάνεται, η «Αντιγόνη» συνεχίζει να μας θέτει ανοιχτά ερωτήματα. Τι συμβαίνει όταν κανείς δεν μπορεί πια να ακούσει τον άλλον;

Πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στη συνείδηση και τον νόμο;

Συντελεστές:

Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος & Δημήτρης Χουρδούμης, Πρωτότυπη μουσική: Ανδρέας Παπαεμμανουήλ, Κοστούμια: Moda El.

Διανομή: Αντιγόνη: Αφροδίτη Κωστοπούλου / Βίκυ Μαράτου / Διονυσία Τόγια, Ισμήνη: Αναστασία Νικολακοπούλου, Κρέων: Γιάννης Διαμαντάκος / Νίκος Ψωμακάκης, Φύλακας: Πάρης Παπανικολόπουλος, Αίμων: Φώτης Τζώρτζης, Τειρεσίας: Αγγελική Σταυροπούλου, Άγγελος: Γεωργία Σπαλιάρα, Ευρυδίκη / Χορός: Ιωάννα Μαυρεδάκη, Χορός: Μαρία Σιδηροπούλου, Χορός: Κατερίνα Κουματζίδου, Χορός: Αναστασία Χουρδούμη, Χορός: Αμαλία Δανίκα, Χορός: Γιάννης Κούτρας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ"

Η Πολιτιστική Δράση της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 9.30 το βράδυ ανεβάζει στο θέατρο της Κρήνης την παράσταση με τίτλο «Εσωτερικαί ειδήσεις».

Το έργο αποτελεί μια διαχρονική κοινωνική σάτιρα που αναδεικνύει πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας, διατηρώντας τη σημασία και την επικαιρότητά του έως σήμερα.

Ο Μάριος Ποντίκας έγραψε το έργο το 1980, σατιρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα και τις συνήθειες των Ελλήνων της εποχής του.

Η εκ νέου προσέγγιση του έργου εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο έχουν μεταβληθεί οι συμπεριφορές και συνήθειες των Ελλήνων σαράντα χρόνια μετά την συγγραφή του. Πρόκειται για μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και καυστική σάτιρα, που παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Σοφός Στέλιος

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης) οι: Αντωνοπούλου Γκέλη, Σοφός Στέλιος, Τσούση Πόπη Σταματοπούλου Βασιλική, Καρανικόλα Κωνσταντίνα,Γούλα Βασιλική,Καφούσια Βασιλική,Κανελλοπούλου Έφη.

Η παρακολούθηση τω παραστάσεων είναι δωρεάν για το κοινό.

Η «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Η κωμωδία του Ρικ Άμποτ, «Η παράσταση συνεχίζεται», η οποία ανέβηκε από Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση», αποτέλεσε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, ένα ακόμα σημείο αναφοράς για την ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Πάτρας.

Οι φίλοι της ερασιτεχνικής δημιουργίας απόλαυσαν στη σκηνή του θεάτρου της Κρήνης μια κωμωδία όπου τίποτα δεν ήταν σταθερό... ούτε καν το ίδιο το κείμενο. Παρακολούθησαν μία ερασιτεχνική απείθαρχη θεατρική ομάδα κάνει πρόβα σ’ ένα έργο μυστηρίου κι ετοιμάζεται για παράσταση. Έναν Η σκηνοθέτη μάταια να προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη. Μία τεχνικό σκηνής, άσχετη με το θέατρο, να δημιουργεί αντί να λύνει προβλήματα, μία συγγραφέα να αλλάζει διαρκώς το έργο της την τελευταία στιγμή και όλα να μπερδεύονται γλυκά βγάζοντας αστείρευτο γέλιο.

Το έργο ανέβηκε με επιτυχία σε σκηνοθεσία της Φραντζέσκας Πολλάτου.