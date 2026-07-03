Πετράλωνα: «Ζητάμε βοήθεια για να ανακτήσουμε τα κειμήλιά μας», λέει η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εικόνες της καταστροφής εξακολουθούν να προκαλούν σοκ. Οι κάτοικοι, που είδαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να χάνονται τα σπίτια και οι κόποι μιας ζωής, προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συνέβη.

Έξω από την κατεστραμμένη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, οι ένοικοι ζουν με την αγωνία και την αβεβαιότητα. «Έχουν περάσει 4 ημέρες, ζούμε έναν εφιάλτη», λέει στο Live News κόρη ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένειά της.

Με συγκίνηση κρατά στα χέρια της τη μοναδική φωτογραφία που κατάφερε να σώσει με τον πατέρα της. «Θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια κειμήλια», λέει, ενώ συμπληρώνει πως «Όλα έχουν πάρει τη νομική οδό».