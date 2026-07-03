Πάτρα: Μετατίθεται η συναυλία με «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο»

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. συναυλία της ενότητας «Φεστιβάλ στις γειτονιές», με το συγκρότημα «Τα Παιδιά Κάτω στον Κάμπο» που θα πραγματοποιείτο στην Αρόη (Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρόης), μετατίθεται για το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.

Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο και η παρακολούθηση είναι δωρεάν για το κοινό.