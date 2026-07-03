Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Πάτρα: Μετατίθεται η συναυλία με «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο»

Πάτρα: Μετατίθεται η συναυλία με «Τα παι...

Λόγω πρόβλεψης για δυσμενείς καρικές συνθήκες - Μετατίθεται για το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. συναυλία της ενότητας «Φεστιβάλ στις γειτονιές», με το συγκρότημα «Τα Παιδιά Κάτω στον Κάμπο» που θα πραγματοποιείτο στην Αρόη (Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρόης), μετατίθεται για το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.

Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο και η παρακολούθηση είναι δωρεάν για το κοινό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου «έφερε στο φως» δύο ευρήματα

Το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης στην Ολυμπία

Πάτρα: Το Σάββατο 4-7 στην Παναγία Αλεξιώτισσα η κηδεία του 36χρονου πυροσβέστη Νικολάου Παπακωνσταντινόπουλου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φεστιβάλ στις Γειτονιές Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρόης Αντιδημαρχία Πολιτισμού
Culture
Εκδηλώσεις
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a6\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u0393\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ad\u03c2","\u0395\u03ba\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u0391\u03c1\u03cc\u03b7\u03c2","\u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03b4\u03b7\u03bc\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd"]
836743
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture