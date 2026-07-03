Πάτρα: Μετατίθεται η συναυλία με «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο»

Λόγω πρόβλεψης για δυσμενείς καρικές συνθήκες - Μετατίθεται για το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026
Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. συναυλία της ενότητας «Φεστιβάλ στις γειτονιές», με το συγκρότημα «Τα Παιδιά Κάτω στον Κάμπο» που θα πραγματοποιείτο στην Αρόη (Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρόης), μετατίθεται για το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.
Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο και η παρακολούθηση είναι δωρεάν για το κοινό.
Πάτρα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου «έφερε στο φως» δύο ευρήματα
Το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης στην Ολυμπία
Πάτρα: Το Σάββατο 4-7 στην Παναγία Αλεξιώτισσα η κηδεία του 36χρονου πυροσβέστη Νικολάου Παπακωνσταντινόπουλου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr