Χριστίνα Αλεξοπούλου: Οριστικό τέλος στις άδικες περικοπές των συντάξεων χηρείας

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που διορθώνει μία αδικία (νόμος ΣΥΡΙΖΑ) και δημιουργεί για πάντα ασφάλεια και σιγουριά, σε χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας, χαρακτηρίζει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή της σύνταξης μετά την πάροδο της τριετίας.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η σύνταξη χηρείας θα συνεχίσει να καταβάλλεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Παράλληλα, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από όσες και όσους δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή, ενώ θα συνεχίσει να καταβάλλεται και η δεύτερη εθνική σύνταξη, όταν προέρχεται από διαφορετικό ασφαλιστικό δικαίωμα, τονίζει στην ανακοίνωση της η κ. Αλεξοπούλου.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέφερε τα εξής:

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: να στηρίζονται έμπρακτα οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και που στα χρόνια της κρίσης σήκωσαν δυσανάλογα βάρη. Όταν η Πολιτεία διορθώνει άδικες ρυθμίσεις και δημιουργεί στους πολίτες περισσότερη ασφάλεια και βεβαιότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη τους προς Κράτος και τους διασφαλίζει ποιοτικότερες συνθήκες ζωής.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί πολιτικές που συνδυάζουν τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική πρόοδος μπορεί να επιστρέφει στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο».