Κρήτη: Συνελήφθη ο επικίνδυνος οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομες προσπεράσεις

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον οδηγό του βυτιοφόρου, η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του οποίου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις.

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες της Τροχαίας Χανίων, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης και θα οδηγηθεί αύριο (Σάββατο 04/07), το πρωί στον Εισαγγελέα.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από διερχόμενο όχημα και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το βυτιοφόρο εκτελούσε διαδοχικές επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για οδηγούς και επιβάτες.

Στις εικόνες διακρίνεται ο οδηγός να ασκεί πίεση στα προπορευόμενα οχήματα, χρησιμοποιώντας συνεχώς την κόρνα και αναβοσβήνοντας επίμονα τους προβολείς, προκειμένου να του ανοίξουν δρόμο. Χωρίς να μειώνει ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζει τις συνθήκες κυκλοφορίας, πραγματοποιούσε προσπεράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.