Θρίαμβος με 29 ημιτελικούς για τους Αχαιούς πυγμάχους

Πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων
Εντυπωσιακές εμφανίσεις, πολλές νίκες, μα και κάποιες λιγοστές ήττες (ου μη μόνον, και άδικες) συνιστούν τον απολογισμό των 41 Αχαιών που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων που διεξάγονται στα Γρεβενά.
Σήμερα (3/7), τρίτη μέρα των αγώνων ολοκληρώθηκαν και οι προημιτελικοί.
Ετσι έχουμε συνολικά 28-29 ημιτελικούς για τους Αχαιούς πυγμάχους! Μετέχουν αθλητές και από τα οκτώ σωματεία του Νομού: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), Fight CLub Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης), Άτλας Αιγίου (Τάκης Καραγκούνιας).
Στα αξιοσημείωτα η επανεμφάνιση μετά από 15 χρόνια του Άτλαντα Αιγίου, και μάλιστα με το απόλυτο των επιτυχιών (4 στα 4).
ΠΑΙΔΩΝ
* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Σάββατο στους «4».
* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Σάββατο στους «4».
* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 50κ.): Ήττα. Στους «8».
* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Σάββατο στους «4».
* Αγγελος Αγγελόπουλος (Άτλας Αιγίου - 52κ.): Σάββατο στους «4».
* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».
* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».
* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, νίκη, Σάββατο στους «4».
* Λευτέρης Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, νίκη με διακοπή, Σάββατο στους «4».
* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».
* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, ήττα. Στους «8».
* Δημήτρης Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, νίκη. Σάββατο στους «4».
* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».
* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Ήττα. Στους «16».
* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, Σάββατο στους «4».
* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Ήττα. Στους «16».
* Ιάσων Αντωνόπουλος (Άτλας Αιγίου - 70κ.): Νίκη, νίκη, Σάββατο στους «4».
* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, νίκη με διακοπή, Σάββατο στους «4».
* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - 80+κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, Σάββατο στους «4».
* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - 80+κ.): Ήττα. Στους «16».
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Νίκη, νίκη, Σάββατο στους «4».
* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Ήττα. Στους «8».
* Θανάσης Γεωργίου (Άτλας Αιγίου - 46κ.): Αποσύρθηκε λόγω ίωσης στους «8».
* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.: Νίκη. Σάββατο στους «4».
* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη. Σάββατο στους «4».
* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, νίκη. Σάββατο στους «4».
* Κώστας Σκορδάς (Άτλας Αιγίου - 57κ.): Bye, νίκη. Σάββατο στους «4».
* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Σάββατο στους «4».
* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Σάββατο στους «4».
* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Νίκη. Σάββατο τελικό.
KOΡΑΣΙΔΩΝ
* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Σάββατο στους «4».
* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «8».
* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, Σάββατο στον Τελικό.
* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Σάββατο στους «4».
* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Σάββατο στους «4».
* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Σάββατο στους «4».
* Ζωή Καλυβιώτη (Άτλας Αιγίου - 63κ.): Σάββατο στους «4».
Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή με τους τελικούς
Ατλας Αιγίου
Ατλας Αιγίου
Λεωνίδας Αιγίου
Λεωνίδας Αιγίου
Λεωνίδας Αιγίου
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