Πάτρα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου «έφερε στο φως» δύο ευρήματα

Ακόμη ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος ασφαλείας διενεργήθηκε χθες από το προσωπικό των φυλακών Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, με αφορμή τον οποίο αποκαλύφθηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά που απασχόλησαν τη διοίκηση του καταστήματος κράτησης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έστρεψαν την προσοχή τους στους κοινόχρηστους χώρους των λουτρών, όπου εντοπίστηκε μια ποσότητα ύποπτης ουσίας, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται να είναι ναρκωτική. Η ουσία κατασχέθηκε άμεσα, προκειμένου να αποσταλεί για περαιτέρω ανάλυση και ταυτοποίηση.

Παράλληλα, σε δεύτερο σημείο της έρευνας, το προσωπικό εντόπισε στην κατοχή ενός 45χρονου κρατουμένου δύο αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, τύπου σουβλιού, καθώς και μία μεταλλική λάμα. Ο κρατούμενος συνελήφθη επί τόπου, ενώ τα αντικείμενα κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που εφαρμόζει η διοίκηση του καταστήματος κράτησης, με στόχο τον περιορισμό της εισαγωγής παράνομων και επικίνδυνων αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους κρατούμενους.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες για τη διαλεύκανση των δύο υποθέσεων.