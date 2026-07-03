Πάτρα: Το Σάββατο 4-7 στην Παναγία Αλεξιώτισσα η κηδεία του 36χρονου πυροσβέστη Νικολάου Παπακωνσταντινόπουλου

Ιδιαίτερη θλίψη και λύπη σκόρπισε αφότου μαθεύτηκε το δυσάρεστο νέο του θανάτου ενός νέου ανθρώπου, του 36χρονου συμπολίτη Νικολάου Χρ. Παπακωνσταντινόπουλου, ο οποίος ήταν πυροσβέστης και εργαζόταν στην 6η ΕΜΑΚ Πάτρας.

Ο Νικόλαος Παπακωνσταντινόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας από το οποίο δεν κατάφερε να βγει νικητής. Είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα στο νοσοκομείο ενώ έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του περιστοιχισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια.

Ήταν παντρεμένος με την Τάνια Παπακωνσταντινοπούλου που εργάζεται στον ΟΑΕΔ και ήταν πατέρας δύο παιδιών, της Αγγελικής και της Μυρτούς.

Εν ζωή είναι οι γονείς του Χρήστος και Αγγελική Παπακωνσταντινοπούλου και τα δύο αδέλφια, Ιωάννης και Νεκτάριος.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης και στη συνέχεια θα ταφεί στο εκεί κοιμητήριο.

Ο εκλιπών ήταν ένας άρτια εκπαιδευμένος πυροσβέστης, πάντα αφοσιωμένος στο καθήκον της διάσωσης ανθρώπινων ζωών, ωστόσο το τελευταίο διάστημα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μάχη που δεν μπόρεσε να κερδίσει.