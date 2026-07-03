Μεγάλη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας- Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στο Σπαθοβούνι Κορινθίας σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στις 17.00 εστάλη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι Κορινθίας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.