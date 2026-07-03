Πάτρα: Προβολή του φιλμ «Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα» στο Προάστειο

Η ενότητα του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου μεταφέρεται στο Προάστειο της Πάτρας (πλατεία Ζωοδόχου Πηγής), συνεχίζοντας το φετινό της ταξίδι στις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης.

Με την προβολή της Κυριακής, κλείνει ο κύκλος παρουσίασης της Ισπανικής ταινίας «Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα», την οποία μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες σινεφίλ.

Η ταινία και στον τελευταίο της σταθμό στην Πάτρα, φέρνει στο προσκήνιο τα μηνύματα που απορρέουν από ένα Ισπανικό κινηματογραφικό δράμα, το οποίο υπογράφει η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα Πατρίσια Φοντ.

Το έργο είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του δασκάλου Αντόνιο Μπενάγιες, μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος.

Μέσα από την ταινία το σήμερα αναζητά το χθες και στέλνει μήνυμα στο αύριο. Ένα σήμερα που ορίζεται από την Αριάδνα, η οποία όταν ανακάλυψε ότι ο υπέργηρος παππούς της αναζητά κρυφά τα λείψανα του δικού του πατέρα, θύματος του εμφυλίου, ξεκινά την δική της αναζήτηση….

Πρωταγωνιστούν οι: Ενρίκ Αουκουέρ, Λουίζα Γκαβάσα, Λάια Κόστα.

Προτελευταία στάση στον Άγιο Βασίλειο

«Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα», το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026 προβλήθηκε στο δημοτικό κατάστημα του Αγίου Βασιλείου με την τοπική κοινωνία να δίνει με τη σειρά της το δικό της παρών.

Για μία ακόμα προβολή τα μηνύματα που απορρέουν από την αληθινή ιστορία του δασκάλου Αντόνιο Μπενάγιες , μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος, αποτέλεσαν «τροφή» για σκέψη και μοναδικών συμπερασμάτων.