Οι μικροί του ΝΟΠ έχασαν από τον Παναθηναϊκό

Δεν τα κατάφερε η ομάδα Παίδων τουΝΟΠ, η οποία συμμετέχει στην Τελική Φάση της Golden League του Πανελληνίου Πρωταθλήματος , καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής έχασε 13-7 από τον Παναθηναϊκό.

Οι αγώνες γίνονται στην Πάτρα, στο κολυμβητήριο « Αντώνης Πεπανός».

Τα στοιχεία της αναμέτρησης ΕΔΩ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 14 - 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 11 - 17 ΠΑΟΚ

ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21 - 9 ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.

ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 13-7 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης, με βοηθό προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο, ενώ γενικός αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Την αποστολή του ΝΟΠ αποτελούν οι:

- Σπύρος Αθανασόπουλος

- Γιώργος Αναστασίου

- Γιάννης Ανδρεόπουλος

- Ανδρέας Γαλάνης

- Ηλίας Ζαφείρης

- Σπύρος Καγκελάρης

- Χαρίτωνας Κυριακόπουλος

- Γιώργος Παππάς

- Ίωνας Παπουλίδης

- Νεοκλής Παρασκευόπουλος

- Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

- Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

- Κώστας Σχωρτσανίτης

- Διονύσης Τουντόπουλος

- Διονύσης Ζόντος

Σάββατο 4 Ιουλίου

- 17:00 Πανιώνιος – Ηλυσιακός (θέσεις 5-8)

- 18:15 Εθνικός - ΝΟΠ (θέσεις 5-8)

- 19:30 Χανιά - ΠΑΟΚ (Ημιτελικός)

- 20:45 Γυφάδα - ΠΑΟ (Ημιτελικός)

Κυριακή 5 Ιουλίου

- 09:00 Αγώνας για τις θέσεις 7-8

- 10:15 Αγώνας για τις θέσεις 5-6

- 11:30 Μικρός Τελικός (θέσεις 3-4)

- 12:45 Τελικός