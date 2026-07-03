Οι μικροί του ΝΟΠ έχασαν από τον Παναθηναϊκό

Στο Πεπανός
Δεν τα κατάφερε η ομάδα Παίδων τουΝΟΠ, η οποία συμμετέχει στην Τελική Φάση της Golden League του Πανελληνίου Πρωταθλήματος , καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής έχασε 13-7 από τον Παναθηναϊκό.
Οι αγώνες γίνονται στην Πάτρα, στο κολυμβητήριο « Αντώνης Πεπανός».
Τα στοιχεία της αναμέτρησης ΕΔΩ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 14 - 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 11 - 17 ΠΑΟΚ
ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21 - 9 ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.
ΠΕΠΑΝΟΣ Quarter-finals ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 13-7 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης, με βοηθό προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο, ενώ γενικός αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.
Την αποστολή του ΝΟΠ αποτελούν οι:
- Σπύρος Αθανασόπουλος
- Γιώργος Αναστασίου
- Γιάννης Ανδρεόπουλος
- Ανδρέας Γαλάνης
- Ηλίας Ζαφείρης
- Σπύρος Καγκελάρης
- Χαρίτωνας Κυριακόπουλος
- Γιώργος Παππάς
- Ίωνας Παπουλίδης
- Νεοκλής Παρασκευόπουλος
- Οδυσσέας Σκεπαρνιάς
- Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος
- Κώστας Σχωρτσανίτης
- Διονύσης Τουντόπουλος
- Διονύσης Ζόντος
Σάββατο 4 Ιουλίου
- 17:00 Πανιώνιος – Ηλυσιακός (θέσεις 5-8)
- 18:15 Εθνικός - ΝΟΠ (θέσεις 5-8)
- 19:30 Χανιά - ΠΑΟΚ (Ημιτελικός)
- 20:45 Γυφάδα - ΠΑΟ (Ημιτελικός)
Κυριακή 5 Ιουλίου
- 09:00 Αγώνας για τις θέσεις 7-8
- 10:15 Αγώνας για τις θέσεις 5-6
- 11:30 Μικρός Τελικός (θέσεις 3-4)
- 12:45 Τελικός
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