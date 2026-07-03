Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 4-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Ανδρομάχη

Τα παιδιά του: Γιώργος, Μαρία

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 36)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.30 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΥΡΤΩ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

χήρα ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Χρήστος και Κωνσταντίνα

Η εγγονή της: Εύα

Τα αδέλφια της: Μαρία χήρα Γεωργ. Καρλή, Κλειώ χήρα Γεωργ. Νικολόπουλου

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:45 Μ.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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