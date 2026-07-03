Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 4-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Ανδρομάχη
Τα παιδιά του: Γιώργος, Μαρία
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 36)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.30 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΥΡΤΩ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
χήρα ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Χρήστος και Κωνσταντίνα
Η εγγονή της: Εύα
Τα αδέλφια της: Μαρία χήρα Γεωργ. Καρλή, Κλειώ χήρα Γεωργ. Νικολόπουλου
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:45 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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