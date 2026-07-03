Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 4-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Ανδρομάχη

Τα παιδιά του: Γιώργος, Μαρία

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 36)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.30 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΥΡΤΩ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

χήρα ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Χρήστος και Κωνσταντίνα

Η εγγονή της: Εύα

Τα αδέλφια της: Μαρία χήρα Γεωργ. Καρλή, Κλειώ χήρα Γεωργ. Νικολόπουλου

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:45 Μ.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------------

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Σοφία Βογιατζάκη: Δεν έχω ερωτευτεί πολλές φορές, μόνο δύο

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα 500.000 ευρώ και 48ωρα λουκέτα σε συνεργεία και άλλους κλάδους αυτοκινήτου

Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5-7-2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου
Info
Πένθη
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03c3\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03c1\u03bb\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf \u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03a6\u03c1\u03b1\u03bd\u03c4\u03b6\u03ae\u03c2","\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03b1 \u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03b4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c5"]
836731
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info