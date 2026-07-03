Φυτεία-«μαμούθ» στη Μεσσηνία: Πάνω από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης στο μικροσκόπιο της Δίωξης Πατρών- ΦΩΤΟ

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία, οδήγησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών και στον εντοπισμό οργανωμένης φυτείας κάνναβης με πάνω από 1.500 δενδρύλλια.

Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται έως και 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, σήμερα το μεσημέρι, σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντίσταση.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο εντοπισμός της φυτείας και των κατηγορούμενων είναι αποτέλεσμα μεθοδικής και πολυήμερης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, ενώ για τις συλλήψεις οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική εξόρμηση με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών και Αιγιαλείας, καθώς και της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δύσβατη δασική περιοχή μια πλήρως οργανωμένη φυτεία, η οποία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων και καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

1.532 δενδρύλλια κάνναβης, σε φάση ανάπτυξης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,2 μέτρα.

66 γραμμάρια κάνναβης.

6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος (υπέργειο και υπόγειο).

1 πετρόκτιστη δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 5 τόνων, καλυμμένη με νάιλον.

2 αυτοσχέδια παραπήγματα, τα οποία περιείχαν συνολικά πέντε σκηνές με υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης των κατηγορούμενων και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο κουζίνας, με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα.

2 κινητά τηλέφωνα.

Πλήθος από γεωργικά εργαλεία (αξίνες, φτυάρια), καθώς και συσκευασίες με λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εντός της φυτείας για την πλήρη φύλαξη και φροντίδα της. Η συνολική συγκομιδή ακατέργαστης κάνναβης από τα δενδρύλλια εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 και 2.295.000 ευρώ.

Η φυτεία και τα αυτοσχέδια παραπήγματα εξερευνήθηκαν από συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.