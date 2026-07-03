Η Εθνική νίκησε 18-13 την Ουγγαρία και θα διεκδικήσει την 5η θέση

Την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Ριο Μαϊόρ της Πορτογαλίας θα διεκδικήσει το Σάββατο (4/7) στις 18:30 η Εθνική μας ομάδα με αντίπαλο τον νικητή της αναμέτρησης Σερβία-Ιταλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επέστρεψε στις επιτυχίες, ύστερα από την ήττα (10-8) στον προημιτελικό με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, αφού επιβλήθηκε της Ουγγαρίας με 18-13, για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης, το απόγευμα της Παρασκευής (3/7).

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης το ρυθμό τους και είχαν συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ. Στα πρώτα δύο οκτάλεπτα η διαφορά ήταν στα τρία γκολ (3-0, 7-4, 8-5), αλλά στη συνέχεια έφθασε ακόμη και στο +5, στο τελικό 18-13, μόλις εκατό δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

Το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη σκόραρε οκτώ φορές στο πρώτο ημίχρονο και δέκα στο δεύτερο, με τον Ηλία Αγγελόπουλο και τον Κοσμά Πατσιλινάκο να βρίσκουν στόχο από τέσσερις φορές έκαστος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 18-13

Οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 6-4, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 4, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 3, Χατζής 3, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 4, Μπιτσάκος 2, Σάρρος, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1.

Στα πέντε πρώτα ματς είχαμε για τους πρώην άσους του ΝΟΠ:

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ 5-33: Ηλίας Αγγελόπουλος 7, Λαμπάτος 1, Κ Μπιτσάκος 6.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12: Αγγελόπουλος 3, Αγγελος Λαμπάτος 1, Κ. Μπιτσάκος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 30-9: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 4.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ 30-8: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κ. Μπιτσάκος 2.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ 10-8: Αγγελόπουλος 2, Λαμπάτος 1, Μπιτσάκος 1.