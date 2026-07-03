Σοφία Βογιατζάκη: Δεν έχω ερωτευτεί πολλές φορές, μόνο δύο

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Σοφία Βογιατζάκης με αφορμή τον ρόλο της στην παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ και παραδέχτηκε ότι έχει ερωτευτεί λίγες φορές στη ζωή της. Επίσης, η Σοφία Βογιατζάκη εξήγησε πώς αποφάσισε σε παιδική ηλικία να γίνει ηθοποιός.

«Δεν ξέρω αν έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα, γιατί θέλω να πιστεύω και να προσδοκώ ότι πάντα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο από αυτά που έχουμε ζήσει. Δεν έχω ερωτευτεί πολλές φορές. Είναι δύο, μετρημένες στα δάχτυλα», εξομολογήθηκε η Σοφία Βογιατζάκη.

«Θέλω πάντα στη δουλειά μου να είμαι συνεπής και πειθαρχημένη. Σαφώς την αγαπάω πολύ, αλλά αν μου τύχει και ο μεγάλος έρωτας, δεν θα πω όχι. Όμως, όταν είμαι ερωτευμένη, δεν σημαίνει ότι αμελώ τη δουλειά μου», πρόσθεσε.

Όσο για το πότε αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, η Σοφία Βογιατζάκη υπογράμμισε: «Το ήθελα από παιδί. Θυμάμαι, κάθε Σαββατοκύριακο η μαμά μου με πήγαινε στο θέατρο. Όταν εξαντλούσαμε τις παραστάσεις, με ρωτούσε ποια ήθελα να ξαναδούμε και πηγαίναμε. Στο παιδικό μου μυαλό σκεφτόμουν “πριν από δύο μήνες, ήρθα Σάββατο βράδυ στο θέατρο και οι ηθοποιοί ήταν εδώ. Τώρα ήρθα απογευματινή Κυριακής και πάλι είναι εδώ. Άρα δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αυτό θα γίνω όταν μεγαλώσω, για να μην αρρωσταίνω”».

«Μετά κατάλαβα ότι αυτό ποτέ δεν συμβαίνει. Έχω παίξει στο θέατρο με λουμπάγκο, με διάστρεμμα αλλά και με 40 πυρετό», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη.