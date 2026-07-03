Οι Παίδες του ΝΟ Πατρών στη μάχη του μεταλλίου

Η ώρα της κρίσης έφτασε για την ομάδα Παίδων τουΝΟΠ, η οποία συμμετέχει στην Τελική Φάση της Golden League του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στην Πάτρα, στο κολυμβητήριο « Αντώνης Πεπανός», με τους νεαρούς αθλητές να αγωνίζονται μπροστά στο κοινό της πόλης τους.

Η αυλαία του Final 8 ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου με τους προημιτελικούς. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 21:45, σε νοκ άουτ αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και στις τάξεις της επικρατεί αισιοδοξία για μια επιτυχημένη πορεία, με στόχο τη διάκριση και την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Πολύτιμος σύμμαχος των παιδιών αναμένεται να είναι και ο κόσμος του ΝΟΠ, που θα δώσει δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, στηρίζοντας το νέο αίμα του πατραϊκού πόλο.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης, με βοηθό προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο, ενώ γενικός αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Την αποστολή του ΝΟΠ αποτελούν οι:

- Σπύρος Αθανασόπουλος

- Γιώργος Αναστασίου

- Γιάννης Ανδρεόπουλος

- Ανδρέας Γαλάνης

- Ηλίας Ζαφείρης

- Σπύρος Καγκελάρης

- Χαρίτωνας Κυριακόπουλος

- Γιώργος Παππάς

- Ίωνας Παπουλίδης

- Νεοκλής Παρασκευόπουλος

- Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

- Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

- Κώστας Σχωρτσανίτης

- Διονύσης Τουντόπουλος

- Διονύσης Ζόντος

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τελικής Φάσης

Παρασκευή 3 Ιουλίου – Προημιτελικοί

- 18:00 ΝΟ Χανίων – Πανιώνιος

- 19:15 Ηλυσιακός – ΠΑΟΚ

- 20:30 ΑΝΟ Γλυφάδας – Εθνικός Πειραιά

- 21:45 Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών

Σάββατο 4 Ιουλίου

- 17:00 Ηττημένος 1 – Ηττημένος 2 (θέσεις 5-8)

- 18:15 Ηττημένος 3 – Ηττημένος 4 (θέσεις 5-8)

- 19:30 Νικητής 1 – Νικητής 2 (Ημιτελικός)

- 20:45 Νικητής 3 – Νικητής 4 (Ημιτελικός)

Κυριακή 5 Ιουλίου

- 09:00 Αγώνας για τις θέσεις 7-8

- 10:15 Αγώνας για τις θέσεις 5-6

- 11:30 Μικρός Τελικός (θέσεις 3-4)

- 12:45 Τελικός