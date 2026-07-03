Τράπερ, μοντέλο και influencers στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης- Πώς ξεκίνησε η έρευνα για την παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

Μια καταγγελία που είχε κατατεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που αφορά τέσσερα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, μέσω μη αδειοδοτημένων παρόχων στο διαδίκτυο.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για έναν γνωστό τράπερ, έναν επιχειρηματία-μοντέλο και δύο δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που είχε φτάσει στις αστυνομικές Αρχές από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), συνοδευόμενη από σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών στο Instagram φέρεται να προέβησαν, τον Ιούλιο του 2025, σε διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων χωρίς άδεια από την αρμόδια επιτροπή.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με στόχο τη διερεύνηση των καταγγελλομένων, την ταυτοποίηση των διαχειριστών των υπό εξέταση λογαριασμών και τη λήψη ανωμοτί εξηγήσεων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης πραγματοποιήθηκε ψηφιακή έρευνα, με αξιοποίηση στοιχείων που χορηγήθηκαν από την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με αστυνομική προανάκριση, διαδικασία που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τεσσάρων προσώπων ως διαχειριστών των υπό εξέταση λογαριασμών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα πρόσωπα φέρεται να αξιοποίησαν την υψηλή αναγνωρισιμότητα και επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αθροιστικά καταγράφουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους, για τις υπό διερεύνηση ενέργειες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, με την υπόθεση να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να απολαμβάνουν το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.