Ζόζεφιν: Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί με τον Νίνο

Για τη δήλωση που είχε κάνει πως έχει παντρευτεί κρυφά με τον Νίνο απάντησε η Ζόζεφιν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ισχύει και πως το είπε για πλάκα, επειδή δέχεται συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Πρωινό» ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον τραγουδιστή και ανέφερε αρχικά πως: «Πάει καλά η επανασύνδεση».

Ο παρουσιαστής, ωστόσο, θέλησε να μάθει εάν ισχύει η δήλωση που είχε κάνει πρόσφατα η ίδια, μπερδεύοντας τον κόσμο, σχετικά με τον γάμο τους, με την Ζόζεφιν να τονίζει: «Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Κουράστηκα... εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν με ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια επισήμανε πως η σχέση της με τον Νίνο είναι όπως όλες και δεν λείπουν οι εντάξεις ανάμεσά τους: «Τσακωνόμαστε, όλα στο πρόγραμμα είναι. Εξαρτάται το θέμα για το ποιος θα κάνει πρώτος πίσω», είπε γελώντας.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ζόζεφιν ανέφερε πως μαζί της στο πλατό ήταν και η μητέρα της πίσω από τις κάμερες, με τον παρουσιαστή να βρίσκει την ευκαιρία για να της κάνει ερωτήσεις για το ζευγάρι: «Ο Νίνο την προσέχει πάρα πολύ. Την αγαπάει και η κόρη μου τον αγαπάει. Και οι δύο αγαπάνε πολύ ο ένας τον άλλο. Είναι τρελά ερωτευμένοι», δήλωσε η μητέρα της τραγουδίστριας.

«Μην απαντάς άλλο μαμά», της είπε τότε η Ζόζεφιν, με την ίδια να απαντά: «Λέω αλήθειες».

Όταν ο παρουσιαστής, τέλος, την ρώτησε εάν η κόρη της ήταν στα πατώματα και έκλαιγε όταν είχε χωρίσει με τον Νίνο, κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενά του.