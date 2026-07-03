Δανάη Παππά: Τον τελευταίο καιρό έχω κλειστεί στον εαυτό μου

Στην ανάγκη που ένιωσε το τελευταίο διάστημα να απομονωθεί και να δώσει προτεραιότητα στην επαγγελματική της εξέλιξη αναφέρθηκε η Δανάη Παππά, περιγράφοντας τη φάση που διανύει.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@Star που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως εάν κανείς θέλει να προφυλάξει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να το κάνει. Παράλληλα τόνισε ότι δεν δίνει τόση βάση στο υλικό που μοιράζεται στα social media, αλλά κυρίως στο να είναι παρούσα στις διαπροσωπικές της σχέσεις και να εξελίσσεται επαγγελματικά.

Σε άλλο σημείο, η Δανάη Παππά παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει πιο εσωστρεφής, λέγοντας: «Δεν είναι και πολύ εύκολο να προστατεύσεις την προσωπική σου ζωή, αλλά είναι κιόλας. Και τι θέλω να πω; Ανεβάζουμε στα social media συνεχώς. Αυτό που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω με έχει κλείσει κάπως στον εαυτό μου, γιατί και οι σχέσεις μου, και η οικογένειά μου, και οι φίλοι μου, δεν φταίνε σε κάτι. Αν βγάλω ένα βίντεο και να είναι κάποιος που μπορεί να μην θέλει να φανεί; Θα ρωτήσω, άμα δεν θέλει θα το κόψω, ή δεν θα το ανεβάσω. Είμαι πολύ πιο προσεκτική και θέλω να επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στη δουλειά μου. Είμαι πολύ καλά. Επικεντρωμένη πολύ στη δουλειά μου και στα πράγματα που συμβαίνουν. Φυσικά πρέπει να δίνουμε χώρο στην προσωπική μας ζωή, αλλά η προσοχή μου αυτή τη στιγμή είναι στο επαγγελματικό».