Η Kate Middleton επέστρεψε στο Wimbledon και μοίρασε εισιτήρια στους φιλάθλους που περίμεναν στην ουρά

Η Kate Middleton επέστρεψε στο Wimbledon, συνεχίζοντας μια παράδοση που τη θέλει να δίνει κάθε χρόνο το «παρών» στο κορυφαίο τουρνουά τένις.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου το All England Club, επιλέγοντας ένα φωτεινό μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με αλογοουρά.

Η επίσκεψή της ξεκίνησε από τη διάσημη «ουρά» του Wimbledon, όπου συνομίλησε με φίλους του τένις που είχαν κατασκηνώσει από νωρίς, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τους αγώνες του τουρνουά. Στη συνέχεια, η ίδια παρέδωσε εισιτήρια σε αρκετούς από τους φιλάθλους, μια κίνηση που προκάλεσε ενθουσιασμό.