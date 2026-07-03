Η Kate Middleton επέστρεψε στο Wimbledon και μοίρασε εισιτήρια στους φιλάθλους που περίμεναν στην ουρά

H έκπληξη που έκανε στους θαυμαστές της.
Η Kate Middleton επέστρεψε στο Wimbledon, συνεχίζοντας μια παράδοση που τη θέλει να δίνει κάθε χρόνο το «παρών» στο κορυφαίο τουρνουά τένις.
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου το All England Club, επιλέγοντας ένα φωτεινό μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με αλογοουρά.
Η επίσκεψή της ξεκίνησε από τη διάσημη «ουρά» του Wimbledon, όπου συνομίλησε με φίλους του τένις που είχαν κατασκηνώσει από νωρίς, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τους αγώνες του τουρνουά. Στη συνέχεια, η ίδια παρέδωσε εισιτήρια σε αρκετούς από τους φιλάθλους, μια κίνηση που προκάλεσε ενθουσιασμό.
Συναντήθηκε επίσης με τους επίτιμους εθελοντές του All England Lawn Tennis and Croquet Club, οι οποίοι κάθε χρόνο αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την υποδοχή των επισκεπτών.
Κατά την παραμονή της στις εγκαταστάσεις, γνώρισε ακόμη παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Shine Camera Club, μια δημιουργική πρωτοβουλία φωτογραφίας που βοηθά παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους πίσω από τον φωτογραφικό φακό.
Γνωστή για την αγάπη της για τη φωτογραφία, παρακολούθησε τα παιδιά την ώρα που φωτογράφιζαν τους αγώνες και ενημερώθηκε για το έργο του προγράμματος.
Φυσικά, η επίσκεψή της δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να παρακολουθήσει και η ίδια αγώνες τένις, επιλέγοντας αυτή τη φορά τα εξωτερικά γήπεδα του All England Club.
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