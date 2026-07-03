Παραβόλα: Φυλακή 24 μηνών για τον «serial» εμπρηστή- Πόσο θα εκτίσει τελικά

Στη φυλακή οδηγείται ένας 50χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σειρά διαδοχικών εμπρησμών στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου.

Η τελευταία πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στις 28 Ιουνίου, με τις Αρχές να καταφέρνουν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 50χρονος ομολόγησε ότι ευθύνεται συνολικά για τέσσερις εμπρησμούς στην ίδια περιοχή, οι οποίοι είχαν σημειωθεί στις 6, στις 20 και στις 28 Ιουνίου 2026.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, εμφανίστηκε συγκινημένος και εξέφρασε τη μεταμέλειά του, υποστηρίζοντας ότι όταν προέβη στις πράξεις του βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το δικαστήριο, δικάζοντάς τον με τη διαδικασία του αυτοφώρου, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τους πρώτους τέσσερις μήνες.