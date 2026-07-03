Κρήτη: Η ριψοκίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο

Στιγμές τρόμου για τους υπόλοιπους οδηγούς που βρέθηκαν στο δρόμο του
Μια επικίνδυνη προσπέραση που σκόρπισε τον τρόμο έκανε οδηγός βυτιοφόρου στην Κρήτη και συγκεκριμένα κοντά στο Αεροδρόμιο Χανίων.
Όπως φαίνεται και από το βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το zarpanews.gr, ο οδηγός του βυτιοφόρου κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα. Μάλιστα όταν τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά, ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό, την ώρα που από απέναντι περνούσαν αυτοκίνητα.
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