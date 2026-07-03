Καταγγελία για το Instagram: Διαφημίσεις συνδεδεμένες με υλικό κακοποίησης παιδιών

Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Instagram φέρνει στο φως έρευνα του BBC Eye, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα πρόβαλλε επί πληρωμή διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε το BBC World Service, περιλάμβαναν φράσεις όπως «βίντεο βιασμού» και «παιδικό βίντεο» και οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου το παράνομο υλικό πωλούνταν ακόμη και έναντι 99 ρουπιών (περίπου 1 ευρώ).

Το Instagram δεν εντόπισε παραβίαση

Σύμφωνα με την έρευνα, όλες οι διαφημίσεις είχαν εγκριθεί από το σύστημα ελέγχου του Instagram πριν δημοσιευθούν.

Όταν το BBC ανέφερε μία από αυτές στην πλατφόρμα, το Instagram απάντησε έπειτα από 24 ώρες ότι η διαφήμιση «δεν παραβιάζει τα πρότυπα της κοινότητας».

Μετά από ερωτήματα του BBC προς τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Instagram, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε αρκετές από τις διαφημίσεις, ανέστειλε τους σχετικούς λογαριασμούς και μπλόκαρε συνδέσμους που παρέπεμπαν σε περιεχόμενο το οποίο παραβίαζε τις πολιτικές της.

Οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν έναν νέο λογαριασμό στην Ινδία, διαπιστώνοντας ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας προωθούσε ολοένα και πιο σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο.

Αρχικά εμφανίζονταν αναρτήσεις γυναικών με υπονοούμενα, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες ο λογαριασμός άρχισε να λαμβάνει διαφημίσεις με γυμνό, πορνογραφικό υλικό και προσκλήσεις για βιντεοκλήσεις.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν διαφημίσεις που απεικόνιζαν παιδιά σε σεξουαλικά υπονοούμενες σκηνές και παρέπεμπαν σε κανάλια του Telegram.

Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και περίπου 20 διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.

Η αντίδραση της Meta

Η Meta δήλωσε ότι «η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα και η εταιρεία εργάζεται εντατικά για την καταπολέμησή του», προσθέτοντας πως «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο» και ότι ενδέχεται να μην εντοπίζονται όλες οι παραβιάσεις.

Η εταιρεία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι στόχευε σκόπιμα χρήστες με τέτοιου είδους διαφημίσεις και υποστήριξε ότι μόνο το 2025 απενεργοποίησε αυτόματα περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια λογαριασμούς για ύποπτη συμπεριφορά.

Ο πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, Μαντάν Λοκούρ, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, δηλώνοντας ότι το Instagram «βγάζει χρήματα συμμετέχοντας σε εγκληματική δραστηριότητα» και κάλεσε τις ινδικές αρχές να αναλάβουν δράση.

Ανάλογη ήταν και η κριτική του πρώην αντιπροέδρου του Facebook, Μπράιαν Μπόλαντ, ο οποίος εργάστηκε στη Meta από το 2009 έως το 2020. Όπως δήλωσε, δεν εξεπλάγη από τα ευρήματα της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι ο αλγόριθμος του Instagram έχει σχεδιαστεί ώστε να προβάλλει στους χρήστες «κάτι πιο ακραίο, κάτι πιο δελεαστικό», με στόχο τη μεγαλύτερη παραμονή τους στην πλατφόρμα.

Το Telegram ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 έχει διαγράψει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί τόσο αυτοματοποιημένα συστήματα όσο και ανθρώπινους ελεγκτές για τον εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα κυκλώματα εκμεταλλεύονται τη γρήγορη μετάβαση των χρηστών από το Instagram στο Telegram για να διακινούν παράνομο υλικό και να αποφεύγουν τον εντοπισμό, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών.