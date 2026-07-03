Χάκαραν τον ΕΦΕΤ: Το μήνυμα με νεκροκεφαλή που εμφανίζεται

Επίθεση από χάκερ δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός λειτουργίας τις τελευταίες ώρες.

Στην αρχική της σελίδα εμφανίζεται το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR» με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής, αντί του κανονικού περιεχομένου του οργανισμού.

Πρόκειται για επίθεση website defacement (αλλοίωση ιστοσελίδων), όπου οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν έχουν κλαπεί δεδομένα ή αν έχουν παραβιαστεί τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΕΤ.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τον ΕΦΕΤ για το περιστατικό.