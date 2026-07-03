Αχαΐα: Σχεδόν 190 μικροσεισμοί στην Κλειτορία μέσα σε έναν μήνα

Περίπου 190 σεισμοί έχουν σημειωθεί από την 1η Ιουνίου στην περιοχή της Κλειτορίας των Καλαβρύτων, με τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας, όπως ανέφερε στην εφημερίδα "Καθημερινή", ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.

Όπως πρόσθεσε, «εδώ και περίπου ένα μήνα εξελίσσεται μία μικροσεισμική ακολουθία σε μία περιοχή που δεν υπάρχει κάποιο γνωστό ρήγμα, το οποίο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, όμως την παρακολουθούμε για να διαπιστώσουμε σε τι οφείλεται η ύπαρξη αυτής της σεισμικότητας».

«Στο παρελθόν», συνεχίζει, «δεν είχαμε μεγάλους σεισμούς στην συγκεκριμένη περιοχή και με βάση τα πολύ καλά δεδομένα που υπάρχουν για τα τελευταία 25 χρόνια, ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί ήταν το 2010, με μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ».

Σύμφωνα με τον Αθανάσιο Γκανά, «φαίνεται ότι αυτή η μικροσεισμική ακολουθία θα διαρκέσει κι άλλο, με βάση παρόμοιες ακολουθίες που είχαμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος».

Όσον αφορά στα αίτια της μικροσεισμικής ακολουθίας, ο Αθανάσιος Γκανάς λέει ότι «εξετάζουμε δύο σενάρια, το ένα να πρόκειται για μία σμηνοσειρά και το άλλο να πρόκειται για κάποια προσεισμική ακολουθία». Όμως, όπως σημειώνει, «το σενάριο της σμηνοσειράς, φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο, με βάση το ιστορικό της περιοχής».