Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της συναδέλφου δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, συνεπεία της εμπρηστικής επίθεσης, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε πράξη βίας και στοχοποίησης προσώπων λόγω της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της συναδέλφου δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, συνεπεία εμπρηστικής επίθεσης, που συνιστά βαρύτατη προσβολή της δημοκρατικής ομαλότητας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας, εκφοβισμού και στοχοποίησης προσώπων λόγω της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο, της πολιτικής τους δράσης ή της έκφρασης των απόψεών τους, υπογραμμίζοντας ότι καμία πολιτική, κοινωνική ή ιδεολογική διαφωνία δεν μπορεί να δικαιολογήσει πράξεις βίας.

Η Δημοκρατία προϋποθέτει την ελεύθερη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, την ακώλυτη πολιτική δράση και την προστασία κάθε πολίτη από πράξεις εκφοβισμού, απειλής και φυσικής εξόντωσης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς τη συνάδελφο Αφροδίτη Νέστορα, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλους τους τραυματισθέντες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση της δημοκρατικής νομιμότητας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής πολιτικής αντιπαράθεσης".