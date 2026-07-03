Στα ίχνη των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης η Αστυνομία- Δύο οργανώσεις στο «μικροσκόπιο»

Η δράση τουλάχιστον δύο οργανώσεων που προχωρούσαν σε εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από το 2016 μέχρι πρόσφατα, αλλά και προηγούμενα χτυπήματα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης που προκάλεσε τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα.

Στελέχη των Αρχών ασφαλείας ήδη αναζητούν με γρήγορες διαδικασίες – προτού υπάρξει δηλαδή διαγραφή από τα συστήματα – το υλικό καμερών από περιοχές (Χαριλάου, Τούμπα, Πυλαία) όπου φέρεται να κινήθηκαν οι τρεις τουλάχιστον δράστες προκειμένου να βρεθούν τα στοιχεία από τα δίκυκλα ή από άλλα οχήματα που έχουν χρησιμοποιήσει. Ακόμη έχουν ζητηθεί τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας από τα σημεία όπου έδρασαν οι εμπρηστές για να βρεθούν συσκευές που τυχόν έχουν χρησιμοποιήσει, παρότι έχει διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες αποφεύγουν να έχουν μαζί τα κινητά τους, όπως γράφουν "Τα Νέα".

Το κύριο ενδιαφέρον όμως εστιάζεται και στις αναζητήσεις υλικού για τυχόν παρακολουθήσεις τις προηγούμενες ημέρες των σπιτιών που έγιναν στόχος, όπου υπολογίζεται ότι οι δράστες δεν θα είχαν ίσως κουκούλες κ.λπ. Επιπλέον αναζητούνται στοιχεία για τον τρόπο που οι ίδιοι εντόπισαν τις διευθύνσεις των σπιτιών, ενώ εξαντλητικός έλεγχος γίνεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών αλλά και στον χώρο των επιθέσεων για τυχόν αξιοποιήσιμα ευρήματα.

Στο μικροσκόπιο και παλιότερα χτυπήματα

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν τα δεδομένα δύο εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στο κτίριο που στεγάζει τα ΚΕΠ του Αγίου Παύλου και κάποια διοικητικά γραφεία του δήμου Νεάπολης – Συκεών στις 14 Οκτωβρίου 2025 και σε σουπερμάρκετ στις Σαράντα Εκκλησιές στις 23 Νοεμβρίου 2025.

Την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις είχε αναλάβει η ομάδα «Εμπρηστικός Αναρχικός Νους» που δεν εμφανίστηκε ξανά. Στο κείμενο ανάληψης της ευθύνης, που είχε δημοσιοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου, ανέφεραν ότι «οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν ένα ακόμα κομμάτι του ψηφιδωτού που συνθέτει τον κρατικό μηχανισμό. Σε μικρότερη κλίμακα μεν, αλλά σε αγαστή συνεργασία με το κεφάλαιο και τα αρμόδια υπουργεία, τρώνε τεράστια ποσά από έργα, από απευθείας αναθέσεις και από εργολαβίες διαφόρων ειδών». Καθώς κι ότι «τα σουπερμάρκετ λειτουργούν σαν σύγχρονοι μαυραγορίτες». Στο ίδιο κείμενο υπήρχαν αναφορές για το θύμα έκρηξης στους Αμπελοκήπους στην Αθήνα, σε φυλακισμένο μέλος του «Επαναστατικού Αγώνα» αλλά και σε γυναίκα που σκοτώθηκε στη διάρκεια τοποθέτησης βόμβας στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, στις 9 Ιουνίου 2025, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια) στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ευθύνη για αυτή την επίθεση ανέλαβε τότε η οργάνωση «Πυρήνας Επαναστατικής Βίας» και στο σχετικό εκτενές κείμενό της, με αφορμή τούς Αμπελόκηπους, έκανε αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, σημειώνοντας ότι «θέλουμε να κάνουμε σαφές ότι δολοφόνοι και τρομοκράτες είστε εσείς που βυθίζετε εδώ και δεκαετίες τη κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Εσείς που κάνετε τα πάντα για να θαφτεί το έγκλημα των Τεμπών λοιδορώντας και απειλώντας ακόμα και τους συγγενείς των θυμάτων».

Οι στόχοι

Ακόμη οι αστυνομικοί επανεξετάζουν τη δράση της οργάνωσης «Οργάνωση Αναρχική Δράση» (ή παλαιότερα «Πυρήνες Αμεσης Δράσης – Οργάνωση Αναρχική Δράση») με τουλάχιστον 25 εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2016-2022. Κύριος στόχος επιθέσεων ήταν γραφεία πολιτικών στελεχών, μεταξύ των οποίων το δικηγορικό γραφείο της νυν υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αννας Ευθυμίου, στην οδό Ερμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2020.

Οπως αναφερόταν στο τότε κείμενο της «Οργάνωσης Αναρχικής Δράσης», «η επίθεση αυτή είναι μια δίκαιη απάντηση στην κρατική τρομοκρατία και τον γενικευμένο ολοκληρωτισμό του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι επίσης ένας επαναστατικός φόρος τιμής και μνήμης για τα 10 χρόνια από την εκτέλεση του μαχόμενου συντρόφου και μέλους του Επαναστατικού Αγώνα Λάμπρου Φούντα στη Δάφνη, κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ενέργειας της οργάνωσης».

Ακόμη η ίδια οργάνωση είχε προχωρήσει σε εμπρησμούς στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, σε κατοικίες δικαστών, στρατιωτικών του ΝΑΤΟ, σε γραφεία δικηγόρων και κατοικίες εμπλεκόμενων σε υποθέσεις της (τότε) επικαιρότητας. Σημειώνεται ότι για τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας εμπρηστών είχαν συλληφθεί το 2022 δύο αντιεξουσιαστές (οι οποίοι έχουν πλέον αποφυλακιστεί), όμως από τότε εξεταζόταν η εμπλοκή και άλλων ατόμων.

Εκείνη την περίοδο είχε δημοσιοποιηθεί από αντιεξουσιαστές και λίστα των διευθύνσεων περίπου 30 αστυνομικών της συμπρωτεύουσας με σημαντικούς ερευνητικούς ρόλους. Ακόμη στο «στόχαστρο» των αρχών ασφαλείας ήταν και είναι, κοινοί «πυρήνες αντιεξουσιαστών» Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάζονται, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως ένστολους.