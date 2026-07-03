Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ «άρπαξαν» οι απατεώνες που παρίσταναν λογιστές και υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ- Λίρες και ρολόγια Rolex στα «λάφυρα»

Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που παρίστανε τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές και προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάτες κατά πολιτών, προχώρησε το ελληνικό FBI.

Η λεία του κυκλώματος ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ ενώ ήδη έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 7 άτομα.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI στήθηκε το απόγευμα της 1ης Ιουλίου στο Ζεφύρι και μετά από πολύμηνη έρευνα. Κατά τον έλεγχο των αρχών εντοπίστηκε και το «τηλεφωνικό κέντρο» της εγκληματικής οργάνωσης από όπου έκανε τις απάτες κατά των ανυποψίαστων θυμάτων τους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι έπαιρναν καθημερινά τηλέφωνα υποψήφια θύματα, βρίσκοντας τα νούμερά τους από τηλεφωνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια και παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας και τους έπειθαν να μεταφέρουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός των σπιτιών τους.

Αφού έφταναν σε αυτό το στάδιο, στη συνέχεια πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων, προφασίζονταν ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμηση και τα έκλεβαν.

Οικογενειακή η επιχείρηση με τις απάτες – Ο ρόλος των μελών

Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, τα μέλη της οργάνωσης άλλαζαν συχνά τηλεφωνικό κέντρο ή τηλεφωνικές συνδέσεις ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας τους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των -120.000- ευρώ.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13 κινητά τηλέφωνα,

3 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας,

13 αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών, στα οποία είχαν γίνει σκόπιμες επισημάνσεις,

2 χρυσά βραχιόλια, 4 μενταγιόν, 1 χρυσή αλυσίδα και

αυτοκίνητο.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των 1.600.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.