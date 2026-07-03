Βασίλης Λεβέντης: Δάκρυα και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο- ΦΩΤΟ

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη είπαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3.7.26) οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του, στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.

Ο ιδρυτής της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, 1 Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε για την υγεία του, έχοντας νοσηλευτεί τους τελευταίους δύο μήνες.

Συγκλονισμένοι έφτασαν στον Ιερό Ναό η σύζυγος και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Στην κηδεία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες του, που αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρώων. Ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος χαρακτήρισε τον Βασίλη Λεβέντη «αγνό άνθρωπο, με όνειρα για μια καλύτερη Ελλάδα», σημειώνοντας πως θα έπρεπε να είναι παρόντες και άλλοι βουλευτές, καθώς είχε διατελέσει εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα που είχε απευθύνει νωρίτερα ο γιος του, Μάριος, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας «σε αυτές τις δύσκολες ώρες». Σε ανάρτησή του είχε σημειώσει, μεταξύ άλλων, πως παρότι δεν ήταν βιολογικός γιος του Βασίλη Λεβέντη, εκείνος δεν τον έκανε ποτέ να αισθανθεί κάτι λιγότερο από παιδί του, ενώ τόνισε πως η μεγαλύτερη κληρονομιά του πατέρα του ήταν ο τρόπος που έζησε και έμεινε πιστός στις αρχές του.

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά το 1951 και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική από το 1974, ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ μετά το 1981 διαφώνησε με την πορεία του κόμματος και ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο πανελλήνιο κοινό μέσα από τις μεταμεσονύκτιες τηλεοπτικές του εκπομπές στο Κανάλι 67, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε Extra Channel, όπου συνομιλούσε ζωντανά με τηλεθεατές. Το κόμμα του κατάφερε να μπει στη Βουλή μόλις μία φορά, το 2015, εκλέγοντας εννέα βουλευτές, ενώ ο ίδιος δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στις εκλογές του 2023. Μετά την εκλογική ήττα, αλλά και έπειτα από σοβαρή περιπέτεια της υγείας του με τον κορονοϊό το 2021, είχε αποσυρθεί σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας.