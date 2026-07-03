«Ρεμπέτικες Καντάδες» από την «Πολυφωνική» στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Μουσική βραδιά ετοιμάζει η «Πολυφωνική» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με τίτλο «Ρεμπέτικες Καντάδες».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 9:30 το βράδυ, στον αύλειο χώρο της Αχαΐα Κλάους, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ θα συμμετάσχουν συνολικά 120 ερμηνευτές, παρουσιάζοντας 28 έργα από το κλασικό ρεμπέτικο ρεπερτόριο.

H Πολυφωνική, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: Μεγάλη συναυλία ετοιμάζει η «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με το γενικό τίτλο: «ΡΕΜΠΕΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ» και η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Αύλειο χώρο της Αχάια Κλάους, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ, στις 9.30 το βράδυ, με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ είσοδο.

Αποτελεί μία παραγωγή, από τα πλέον γνωστά τραγούδια- καντάδες του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, με ιδιαίτερη αναφορά στους συνθέτες, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Απόστολο Χατζηχρήστο, Δημήτρη Γκόγκο- Μπαγιαντέρα και Σπύρο Περιστέρη.

Την όλη εργασία έχει επιμεληθεί ο Λαρισαίος Μαέστρος και ενορχηστρωτής Δημήτρης Καρβούνης, ο οποίος πραγματοποίησε την ενορχήστρωση και εναρμόνιση για Μικτή Χορωδία, των 28 έργων που θα παρουσιαστούν.

Θα συμμετάσχουν 120 ερμηνευτές:

12μελής ΟΡΧΗΣΤΡΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (προεργασία- επιμέλεια: Γιώργος Παπαγεωργίου) και στην οποία θα μετάσχουν, οι καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ του Οργανισμού: Σέργιος Σοϊλές- φλάουτο, Ελευθερία Φάκου- κλαρινέτο, Γιώργος Παπαγεωργίου- μπουζούκι, Τέτη Ζέρβα- μαντολίνο, Χρήστος Τσαϊλάκης & Νίκος Σκεπαρνιάς- κιθάρα, Πάνος Θωίδης- glockenspiel, Γιώργος Λαμπράκος- κρουστά, Αλμπένα Πενκόβα και Λούση Χριστοδούλου- πιάνο, Μαρία Γούτου- βιολί, Γαβριήλ Καμάρης- τσέλο και Χάρης Πεγιάζης- κόντρα μπάσο.

η 70μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (διδασκαλία: Σταύρος Σολωμός, μουσική προετοιμασία, Έφη Καββαδία, πιάνο: Αλμπένα Πενκόβα και Λούση Χριστοδούλου).

η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (διδασκαλία: Λούση Χριστοδούλου).

η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (διδασκαλία: Αρετούσα Νικολοπούλου).

Τραγούδι: Μαρία Ρούτση

Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος)

Την παρουσίαση του προγράμματος θα έχει η δημοσιογράφος, Δήμητρα Μπαλαφούτη, ενώ τα κείμενα έχουν επιμεληθεί τα στελέχη του Οργανισμού, Έφη Καββαδία και Γιώργος Παπαγεωργίου. Επιμέλεια αφίσας: Αλέξανδρος Σολωμός. Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.