Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού- Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτησή του

Θύμα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ Vovan και Lexus έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, αλλά και στις ελληνοουκρανικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων.

Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος εμφανίζεται να υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, επισημαίνοντας ότι εκείνη την περίοδο ο επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ειδικά εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

«Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», φέρεται να αναφέρει.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας ότι ένα νέο επεισόδιο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα για την κυβέρνηση.

«Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», αναφέρει.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται να σημειώνει ότι η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να σταθμίσει αν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η ελληνική υποστήριξη.

«Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», φέρεται να δηλώνει, προσθέτοντας ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Θάνος Ντόκος αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

ΠΑΣΟΚ: «Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος»

Ήδη έχουν εκδηλωθεί οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις. Ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σε ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για σοβαρή έκθεση της χώρας.

«Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδας πέφτει θύμα φαρσέρ. Το πλέον σοβαρό είναι ότι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες. Δεν είναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και θέτει ευθέως ζήτημα παραίτησης του Θάνου Ντόκου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού εμφανίζεται να διατυπώνει εκτιμήσεις για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα, αναλύοντας μάλιστα τον πιθανό αντίκτυπο του ουκρανικού ζητήματος στην εκλογική διαδικασία, ενώ παράλληλα φέρεται να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση, θέτοντας δύο συγκεκριμένα ερωτήματα: ”Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό; Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς έχει συμβείς;”

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για σιωπή, σημειώνοντας ότι «η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν».

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ζητώντας την παραίτηση του Θάνου Ντόκου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».