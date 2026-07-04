Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026.

Κριός

Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται κατακόρυφα λόγω των πλανητικών διελεύσεων και όψεων. Είναι η ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα και για να θέσετε μακροπρόθεσμους στόχους. Η γοητεία σας είναι αυξημένη, διευκολύνοντας τις κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Απαιτείται ωστόσο λίγη παραπάνω ξεκούραση πριν από τις έντονες ημέρες που ακολουθούν. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας. Δείξτε ωριμότητα στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις και αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις.

Ταύρος

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Δίδυμοι

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Καρκίνος

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Λέων

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Παρθένος

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Ζυγός

Στη δουλειά σας ενδεχομένως να έχουν σήμερα περισσότερες απαιτήσεις οι εργοδότες σας ή να αντιμετωπίσετε αυξημένο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε τάχιστα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει την προσωπική σας ζωή, αλλάζοντας τους ρυθμούς της καθημερινότητα σας. Θα έχετε στο μέλλον λιγότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά θα παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση από άποψη καριέρας και εισοδημάτων.

Σκορπιός

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Τοξότης

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων.

Αιγόκερως

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Υδροχόος

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.

Ιχθείς

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.