ΟΠΕΚΕΠΕ: Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή σε Μελά και Ρέππα

Ποινή φυλάκισης 5 ετών και οκτώ μηνών στον καθένα, με αναστολή στην έφεση, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο να επιβάλλει στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Το δικαστήριο, το οποίο νωρίτερα έκρινε να δικασθούν για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου οι δύο πρώην επιτελικοί του Οργανισμού πληρωμών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επιβολή της συνολικής ποινής των 5 ετών και οκτώ μηνών για έκαστο των κατηγορούμενων.

Με την απόφαση του, όρισε οι κατηγορούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης τους.

Κατά την άποψη του εισαγγελέα δεν έπρεπε να δοθεί αναστολή στην έφεση των δύο καταδικασθέντων, καθώς όπως είπε «αποδεδειγμένα» κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στην έκθεση Τυχεροπούλου, «που σκοπίμως αγνόησαν οι δύο επιτελικοί», λαμβάνουν 260 χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις.

Τόνισε δε, ότι η κ. Ρέππα σήμερα υπηρετεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σχετικά με την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου για παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενέχει τη θέση βουλεύματος, λήφθηκε απόφαση να επιβληθεί στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Για την κακουργηματική κατηγορία ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, υποχρέωσης εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, καταβολής χρηματικής εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ σε έκαστο καθώς και απαγόρευσης ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στο Δημόσιο.

Μετά από πρόταση του εισαγγελέα το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση του αποδεικτικού υλικού και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων από πρόσωπα όπως, υπευθύνους ΚΥΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Πρώτη Ενημέρωση: Την ενοχή των δύο τότε στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο πράξεις αναφορικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αποφασίζοντας να αναβαθμιστεί σε κακούργημα η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο.

Τόσο ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού και πολιτευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς όσο και η άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, κηρύχθηκαν ένοχοι για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς την υπεξαγωγής εγγράφου το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ,

Σε μια εκτενή ανακοίνωση του σκεπτικού, με το οποίο υιοθετήθηκε η εισαγγελική πρόταση, η πρόεδρος του δικαστηρίου αναφέρε τα εξής: «Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπουλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν».

Και κατέληξε: «Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό πρώτη πράξη από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Τέλος, κρίνει ομόφωνα ενόχους τους κατηγορούμενους για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος ένοχους ομόφωνα ενόχους για μερικότερες πράξεις».

Έντονη ήταν η αντίδραση μελών του ακροατηρίου που φώναξαν προς το δικαστήριο ότι πρόκειται για «άδικη απόφαση».

Τα ελαφρυντικά

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου σε αμφότερους τους κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούσης της εκ δεξιών συνέδρου που είχε την άποψη ότι έπρεπε να απορριφθεί η αναγνώριση του ελαφρυντικού. Νωρίτερα, ο καταδικασθέντες ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, αίτημα για το οποίο ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη τους.

«Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, πρέπει να αποκλειστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών. Οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο σε ευρωπαικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας, στην ευρωπαική ένωση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός.