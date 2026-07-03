Επίσκεψη Ιάσονα Φωτήλα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Πατρών «Άγιος Στέφανος»

Επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Πατρών «Άγιος Στέφανος» πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του καταστήματος, Αντώνη Ζήκο, τον Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς, Ιωάννη Παπαϊωάννου, καθώς και με υπαλλήλους της δομής.

Σε σχετική του, δήλωση, ο Πατρινός Υφυπουργός, αναφέρει: "Επισκέφθηκα το Σωφρονιστικό Κατάστημα Πατρών «Άγιος Στέφανος», όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Διευθυντή του καταστήματος κ. Αντώνη Ζήκο, τον Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς, Α/Β΄ κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, καθώς και με υπαλλήλους του Καταστήματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαμε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το σωφρονιστικό κατάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική υποστελέχωση του προσωπικού, στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της δομής, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης με ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική υγειονομική φροντίδα των κρατουμένων και η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις υποδομές, με έμφαση στην επανεκκίνηση των έργων αναβάθμισης των σκοπιών της Εξωτερικής Φρουράς και του Ηλεκτρολογικού Υποσταθμού, έργα που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του καταστήματος.

Η εύρυθμη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων, η ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας.

Δεσμεύτηκα να μεταφέρω τα θέματα που τέθηκαν στα αρμόδια υπουργεία και να συμβάλω, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μου, στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό του Σωφρονιστικού Καταστήματος για την αναλυτική ενημέρωση, αλλά και για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αφοσίωση".