«Κιβωτός της Αγάπης»: Καμπανάκι από τον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για τα οικονομικά αδιέξοδα

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση και αναπροσαρμογή του πλαισίου χρηματοδότησής του.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από συνάντηση στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: Τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει η "Κιβωτός της Αγάπης" κουβέντιασαν το πρωί της Παρασκευής με τη Διοίκηση και εργαζόμενους του ιδρύματος, στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο βουλευτής του κόμματος στον Νομό, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση είναι ότι η Κυβέρνηση ουσιαστικά αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της αναφορικά με τα τεράστια οικονομικά ελλείμματα της "Κιβωτού της Αγάπης" με αποτέλεσμα το ίδρυμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους και προς τρίτους (προμηθευτές, φαρμακείο, ΔΕΗ, ΙΚΑ κ.α.). Οι εργαζόμενοι, αναγκαστικά, πληρώνονται έναντι, οι οφειλές τρέχουν και το νοσήλιο που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ παραμένει "παγωμένο" εδώ και χρόνια στα μόλις 34,63 ευρώ, ένα ποσό που βρίσκεται εκτός ελληνικής-πληθωριστικής πραγματικότητας.

Οι εκπρόσωποι της "Κιβωτού της Αγάπης", σε πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα με συνεργάτες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, ζήτησαν αύξηση του νοσηλίου στα περίπου 60 ευρώ κάτι όμως που δυστυχώς τους το "ξέκοψαν". Αντ' αυτού, χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης, καλούν τους υπευθύνους του Ιδρύματος να αλλάξουν το καταστατικό λειτουργίας τους και να "εκδιώξουν" τους ανήλικους τρόφιμους προς άγνωστη κατεύθυνση. Ίσως στην Κομοτηνή ή ποιος ξέρει πού αλλού, μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ευαίσθητο ψυχισμό τους.

Με άλλα λόγια η συμπεριφορά της Κυβέρνηση καθιστά τους ανθρώπους της Κιβωτού ζητιάνους για χρήματα που τους οφείλονται. Την ίδια ώρα οι κυβερνώντες ακολουθούν τακτική αναβλητικότητας και αποφεύγουν τις σαφείς απαντήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει απάντηση στην σχετική ερώτηση που έχει καταθέσει από τις 4 Μαΐου στη Βουλή ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Δεν "γνωρίζουν" τι να απαντήσουν στη Βουλή, η κυρία Μιχαηλίδου όμως "γνωρίζει" να απαντάει σε εργαζόμενους ότι ένας τους επαρκεί για να φροντίσει 15 παιδιά με βαριές αναπηρίες και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν απολύσεις στην Κιβωτό για να εξοικονομηθούν χρήματα!!!

Η Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Πολιτεία πρέπει άμεσα να ενσκήψει στο πρόβλημα. Απαιτούνται:

-Αύξηση του νοσηλίου σε λογικά επίπεδα ΤΩΡΑ,

-ΕΚΤΑΚΤΗ επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του Ιδρύματος που δεν μπορούν να περιμένουν

-Μεταβατική περίοδος λίγων ετών μέχρι να ενηλικιωθούν οι ανήλικοι που φιλοξενούνται στην Κιβωτό ώστε να μην υποχρεωθούν να μεταφερθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά κ.α..

Η υπόθεση της "Κιβωτού της Αγάπης" είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας, είναι υπόθεση του συνόλου της πατραϊκής κοινωνίας και αυτό πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα πριν είναι πολύ αργά!!!