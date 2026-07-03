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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

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Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών και μουσικών μαθημάτων- Οι βαθμοί στα ΤΕΦΑΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμο...

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: https://results.it.minedu.gov.gr

Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν κάνει σχετική αίτηση, έχουν λάβει τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

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#tags ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
Πανελλήνιες
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Πανελλήνιες