Τέσσερις οικίσκοι για τις πυρόπληκτες οικογένειες στην Πάτρα- Βίβιαν Σαμούρη: «Οι οικογένειες περίμεναν μήνες για μια στοιχειώδη λύση στέγασης»

Μετά από μακρά προσπάθεια και συνεχείς οχλήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο Δήμος Πατρέων κατάφερε επιτέλους να εξασφαλίσει τέσσερις οικίσκους- κοντέινερ, προκειμένου να στεγαστούν προσωρινά οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου.

Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, μετά από συντονισμένες κινήσεις και συνεχείς διεκδικήσεις, πέτυχε να φτάσουν επιτέλους οι οικίσκοι στην πόλη, δίνοντας μια πρώτη ανάσα στις πληγείσες οικογένειες.

Οι δύο οικίσκοι τοποθετήθηκαν την Πέμπτη σε περιοχές των Βραχνεΐκων, ενώ οι άλλοι δύο εγκαταστάθηκαν στα Τσουκαλέικα. Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένες και κλιματιζόμενες κατοικίες, οι οποίες θα καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης των δικαιούχων, μέχρι να αποκατασταθούν οι μόνιμες κατοικίες τους.

Την ευθύνη για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας είχε η Διεύθυνση Πρόνοιας, υπό την εποπτεία της Αντιδημάρχου Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, η οποία μιλώντας στο thebest.gr, στάθηκε ιδιαίτερα στην καθυστέρηση που σημειώθηκε, αλλά και στις δυσκολίες της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά, τόνισε πως πρόκειται για «μια εξέλιξη που ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση, ύστερα από συνεχείς παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και πιέσεις του Δήμου Πατρέων προς το αρμόδιο Υπουργείο», σημειώνοντας ότι οι πυρόπληκτες οικογένειες «αναγκάστηκαν να περιμένουν επί πολλούς μήνες για μια στοιχειώδη προσωρινή λύση στέγασης, παρότι είχαν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των κατοικιών τους».

Η κ. Σαμούρη διευκρίνισε ότι η επιλογή των δικαιούχων έγινε με βάση τα κριτήρια της Πολιτείας και όχι του Δήμου, ωστόσο ο Δήμος Πατρέων «στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό όλων των πυρόπληκτων κατοίκων, διεκδικώντας τα αναγκαία μέτρα στήριξης και αποκατάστασης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τεχνικές δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η υπηρεσία κατά την τοποθέτηση των οικίσκων, τονίζοντας πως «η επιχείρηση μόνο εύκολη δεν ήταν», καθώς οι περιοχές εγκατάστασης ήταν δύσβατες, ενώ το μέγεθος των οικίσκων και των μηχανημάτων που απαιτήθηκαν δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «παρ' όλα αυτά, με επιμονή, σχεδιασμό και συνεργασία, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία».

Κλείνοντας, η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια, από τους εργαζομένους του Δήμου Πατρέων μέχρι τη Διεύθυνση Πρόνοιας και τους τοπικούς φορείς, τονίζοντας πως «η τοποθέτηση των οικίσκων αποτελεί μια προσωρινή ανακούφιση για τις οικογένειες που επλήγησαν», ενώ υπογράμμισε πως «παραμένει όμως αναγκαία η πλήρης και ουσιαστική στήριξη όλων των πυρόπληκτων, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στα σπίτια τους». Συγκεκριμένα, ευχαριστεί: «Ως αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Ξιούρα και τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Θωμόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια, τη διαθεσιμότητα και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των πολλών πρακτικών δυσκολιών που προέκυψαν. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στη Διεύθυνση Πρόνοιας, στους εργαζομένους της υπηρεσίας, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχνεΐκων και Τσουκαλεΐκων Χρήστο Παπαντωνόπουλο, καθώς και στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας για τη συνεργασία τους»