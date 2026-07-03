Πτώση- σοκ από μπαλκόνι στο Χαλάνδρι: Νεκρός εγκεφαλικά 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται ο 17χρονος από την Αγγλία που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Χαλάνδρι.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής παρελήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και πλέον είναι εγκεφαλικά νεκρός στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προέκυψε ότι, πριν το ατύχημα, ο ανήλικος, μαζί με έναν φίλο του, είχαν προμηθευτεί παράνομα από ένα περίπτερο αλκοόλ. Προκειμένου μάλιστα να τους επιτραπεί η αγορά επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 5.00, όταν ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Παρελήθφη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα που οδήγησε στον σοβαρότατο τραυματισμό του 17χρονου συνέβη στις 5:00, όταν ο νεαρός έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 17χρονο και τον μετέφερε στον «Ερυθρό Σταυρό».