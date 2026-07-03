Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Γάλλοι αλπινιστές αναρριχώνται στους πυλώνες- ΔΕΙΤΕ το εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου αυτή την περίοδο Γάλλοι εξειδικευμένοι τεχνίτες, εκτελούν εργασίες βαριάς συντήρησης.

Η ομάδα των «Γάλλων Αλπινιστών», όπως αποκαλούνται, πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στην αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη γέφυρα του κόσμου δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες.

Η διαδικασία θα κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα εκτελείται χωρίς να απαιτηθεί να γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εμβληματικό αυτό έργο.

Η ομάδα των Γάλλων ειδικών, αφού κατεβάζει τα αλεξικέραυνα τα απλώνει κατά μήκος του πεζοδρομίου, προκειμένου να συντηρηθούν και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν.

Οι εργασίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, αλλά και Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέους μηχανικούς να δουν από κοντά, πώς γίνεται οι συντήρηση ενός τέτοιου έργου.