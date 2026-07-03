Θρήνος στην Πάτρα για τον 36χρονο πυροσβέστη-δύτη της ΕΜΑΚ, Νίκο Παπακωνσταντινόπουλο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την πυροσβεστική οικογένεια της Πάτρας, μετά τον θάνατο του Νίκου Παπακωνσταντινόπουλου, πυροσβέστη-δύτη της ΕΜΑΚ, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μέσα σε λίγους μήνες, αφήνοντας πίσω του σύζυγο, δύο μικρά κοριτσάκια και δεκάδες συναδέλφους που τον αποχαιρετούν με βαριά καρδιά.

Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, βρίσκονται οι γονείς του, Χρήστος -πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ- και Αγγελική, εργαζόμενη στον ΟΑΕΔ, καθώς και τα δύο αδέλφια του.

Άνθρωποι από την υπηρεσία του τον περιέγραψαν ως έναν από τους καλύτερους συναδέλφους, πάντα μάχιμο και πρόθυμο να ανταποκριθεί σε κάθε κλήση, ανεξαρτήτως δυσκολίας. Άρτια εκπαιδευμένος και αφοσιωμένος στο καθήκον της διάσωσης ανθρώπινων ζωών, ο εκλιπών βρέθηκε αυτή τη φορά αντιμέτωπος με μια μάχη που δεν κατάφερε να κερδίσει.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αλεξιώτισσας.