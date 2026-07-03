Black dress με full skirt: Η Λετίσια επανέλαβε αγαπημένο της look

Πλάι στο σύζυγό της βασιλιά Φίλιππο, με αφορμή δημοσιογραφικά βραβεία, «έκλεψε την παράσταση» η Λετίσια της Ισπανίας.

Όπως συνηθίζει και η Βρετανίδα πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, δεν διστάζει να ξαναφορέσει κομμάτια της γκαρνταρόμπας της. H 53χρονη royal βρέθηκε λοιπόν ανάμεσα σε πρώην συναδέλφους της με ένα αγαπημένο της μαύρο φόρεμα ισπανικής ετικέτας.

Ο λόγος για το girly midi dress της εταιρείας The 2nd Skin Co. Αμάνικο, με φουκωτή φούστα (full skirt) και με κομψό στολίδι δυο φιόγκους, της ταιριάζει πολύ. Την είχαμε δει με αυτό το φόρεμα μια πενταετία πριν και αυτή τη φορά το συνδύασε με ιστορικά κοσμήματα της βασιλικής οικογένειας. Eπιπλέον υιοθέτησε στον ίδιο τόνο, τσαντάκι clutch Aquazurra και γοβάκια Massimo Dutti. Πρόκειται για δημιουργία των σχεδιαστών Juan Carlos Fernández and Antonio Burillo. (Spring/Summer 2022 collection).