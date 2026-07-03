Πάτρα: Το... άγριο ζώο που έκανε τη «βόλτα» του στο Ρωμαϊκό Ωδείο σαν να μην τρέχει τίποτα!

Ένα απρόσμενο «επισκέπτη» αντίκρισαν προχθές οι περαστικοί στο Ρωμαϊκό Ωδείο, επί της οδού Γερμανού. Ένα κουνάβι έκανε την εμφάνισή του στον χώρο και έκοβε βόλτες με άνεση, χωρίς να ενοχλείται από την κίνηση οχημάτων και πεζών γύρω του.

Το περιστατικό κατέγραψε και ανάρτησε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης, μαζί με σχετικό βίντεο που δείχνει το ζωάκι να κυκλοφορεί ήρεμα ανάμεσα στα παρκαρισμένα οχήματα.

Η εμφάνιση άγριας πανίδας στο κέντρο της πόλης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, καθώς τα κουνάβια προσαρμόζονται εύκολα σε αστικά περιβάλλοντα, ιδίως κοντά σε ιστορικά κτίρια και πράσινους χώρους όπου βρίσκουν καταφύγιο.

Το βίντεο προκάλεσε αίσθηση στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με έκπληξη και συμπάθεια την «απρόσκλητη» αλλά γραφική παρουσία του μικρού θηλαστικού.