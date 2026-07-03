Εξιτήριο για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα - “Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία”

«Εύχομαι αυτοί που το έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, όπως κάνει πάντα», είπε στη συνέχεια ο κ. Νέστορας.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του. «Πριν από πέντε χρόνια έχασα την άλλη κόρη μου, τώρα έχασα και τη γυναίκα μου. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι -για εμένα- εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν».

Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πήρε το πρωί της Παρασκευής (3/7) ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου έμενε η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

«Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας», είπε στη συνέχεια ο κ. Νέστορας.

Για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης, είπε πως «από χθες είναι στο Παπανικολάου έχει τα εγκαύματά της και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει. Γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όσο κάναμε και στο παρελθόν και θα βγούμε νικητές».

Όπως είπε, η ημερομηνία της κηδείας της συζύγου του θα εξαρτηθεί από το πότε θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα και θα γίνει, όπως είπε, στην Κοζάνη, όπου είναι θαμμένη και η κόρη τους.

Μαζί με τον κ. Νέστορα, εξιτήριο πήρε και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, δεν μπήκε στο νοσοκομείο με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς κυρίως λόγους. «Ψυχολογικά είμαστε όλοι καταρρακωμένοι απ’ ό,τι έγινε», τόνισε κι ευχήθηκε να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο.

Ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν στο σπίτι τους, στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας, όταν σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση. «Άνοιξα την είσοδο του σπιτιού μήπως ήθελε να μπει κάποιος ένοικος μέσα […] η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καυτή», είπε -μεταξύ άλλων- περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την επίθεση, ενώ δεν έκρυψε και την αγωνία που ένιωσαν καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αισθανθήκαμε ότι ήρθε η ώρα μας».

Υπενθυμίζεται ότι ακόμα μία ένοικος νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου, καθώς αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της λόγω του στρες από το περιστατικό και θα παραμείνει για περαιτέρω παρακολούθηση κάποια 24ωρα.

Η Αφροδίτη Νέστορα χθες διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα εγκαύματα, που έχει σε πρόσωπο, χέρια και πόδια.