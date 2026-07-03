Μουντιάλ 2026: Ο αδερφός του Γιαμάλ έγινε viral στους πανηγυρισμούς

Η Ισπανία κατάφερε με άνεση να εξασφαλίσει μία θέση στην τελική 16άδα του Μουντιάλ και μπορεί οι παίκτες της να παρουσίασαν πολύ καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο, όμως αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, Κέιν.

Ο 3χρονος αδερφός του Γιαμάλ ήταν ενθουσιασμένος κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ισπανίας και στο τρίτο γκολ της «Ρόχα» επί της Αυστρίας δεν κατάφερε να ελέγξει τα συναισθήματά του και ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς για να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κόσμου και να γίνει άμεσα viral στα social media.

Ο Γιαμάλ έχει τρομερή σχέση με το μικρό του αδερφό και συχνά πυκνά τον ανεβάζει στα προσωπικά του social media με τον μικρό Κέιν να έχει τους δικούς του θαυμαστές, καθώς έχει τρομερή προσωπικότητα παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του.