Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Λακουμεντά για τη στήριξη στην περιπέτεια της κόρης τους Αλίκης

Ένα συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αλλά και τους εκατοντάδες πολίτες που προσέφεραν αίμα για την κόρη τους, Αλίκη, απευθύνει η οικογένεια Λακουμεντά.

Παράλληλα, τονίζει το σπουδαίο έργο που επιτελούν καθημερινά οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, χαρακτηρίζοντάς το πραγματικό λειτούργημα.

Το ευχαριστήριο

Το ευχαριστώ που θέλουμε να δώσουμε είναι πολύ λίγο για όλους αυτούς που προσέφεραν στην κόρη μας 'Αλίκη'. Να ξέρετε θα είμαστε πάντα =ευγνομωνες=

στους γιατρούς

κ. Πατρικακος

κα. Φλιγκου

κ. Κοκκαλης

κ. Γκλιατης

Ευχαριστούμε και να είναι πάντα καλά ολο το προσωπικό της ΜΕΘ και της Α' ορθοπεδικη κλινικής του Π.Γ.Ν. Ριου.

Επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους για την μεγάλη προσφορά αιμοδοσίας.

Τέλος θέλουμε να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων κάνουν πραγματικά μεγάλο λειτούργημα.

Η οικογένεια Λακουμεντα σας ευχαριστεί με μεγάλα γράμματα.