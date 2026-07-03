H Camper σμίγει με την Ancient Greek Sandals, μια στρατηγική εξαγορά- συμμαχία

Το φημισμένο και super trendy ελληνικό label Ancient Greek Sandals μπαίνει στην «ομπρέλα» της Camper.

Η Camper, η διεθνώς αναγνωρισμένη οικογενειακή εταιρεία υποδημάτων από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό της πασίγνωστης επιχείρησης με σήμα κατατεθέν τα σανδάλια.

Η συμφωνία συστέγασης από δύο οικογενειακές εταιρείες της Μεσογείου βασίζεται στην κοινή προσήλωση στη χειροποίητη κατασκευή και στο σεβασμό στην παράδοση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr η Camper αποκτά το 60% της Ancient Greek Sandals, ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας, Νικόλας Μίνογλου και Χριστίνα Μαρτίνη, μαζί με τον συνιδιοκτήτη Γιάννη Βαγενά, διατηρούν το υπόλοιπο 40% και, κυρίως, συνεχίζουν να κρατούν το τιμόνι της εταιρείας. Ο Νικόλας Μίνογλου παραμένει διευθύνων σύμβουλος, η Χριστίνα Μαρτίνη creative director και ο Γιάννης Βαγενάς chief brand & marketing officer.