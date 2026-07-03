H Camper σμίγει με την Ancient Greek Sandals, μια στρατηγική εξαγορά- συμμαχία

Στόχος ένα πιο ισχυρό διεθνές δίκτυο πωλήσεων του ελληνικού label, μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει στην Αμερική
Το φημισμένο και super trendy ελληνικό label Ancient Greek Sandals μπαίνει στην «ομπρέλα» της Camper.
Η Camper, η διεθνώς αναγνωρισμένη οικογενειακή εταιρεία υποδημάτων από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό της πασίγνωστης επιχείρησης με σήμα κατατεθέν τα σανδάλια.
Η συμφωνία συστέγασης από δύο οικογενειακές εταιρείες της Μεσογείου βασίζεται στην κοινή προσήλωση στη χειροποίητη κατασκευή και στο σεβασμό στην παράδοση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr η Camper αποκτά το 60% της Ancient Greek Sandals, ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας, Νικόλας Μίνογλου και Χριστίνα Μαρτίνη, μαζί με τον συνιδιοκτήτη Γιάννη Βαγενά, διατηρούν το υπόλοιπο 40% και, κυρίως, συνεχίζουν να κρατούν το τιμόνι της εταιρείας. Ο Νικόλας Μίνογλου παραμένει διευθύνων σύμβουλος, η Χριστίνα Μαρτίνη creative director και ο Γιάννης Βαγενάς chief brand & marketing officer.
Tα Ancient Greek Sandals έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στις ΗΠΑ (με 30% των συνολικών πωλήσεων χονδρικής) ενώ διψήφια ανάπτυξη καταγράφηκε τελευταία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία.
Η Ancient Greek Sandals διαθέτει πλέον προϊόντα σε περισσότερα από 260 κορυφαία σημεία πώλησης διεθνώς, μεταξύ των οποίων τα πολυκαταστήματα Harrods, Selfridges, Le Bon Marché, El Corte Inglés, Beymen και Bergdorf Goodman, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό παραμένει και το ψηφιακό εμπόριο μέσω net- a- porter, MyTheresa, Shopbop και SSENSE.
H εταιρεία μετά τη στρατηγική συμμαχία διαμηνύει πως ο χαρακτήρας και η ελληνική αισθητική που την καθιέρωσαν διεθνώς στον χώρο των αξεσουάρ θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Η ένταξη στον όμιλο Camper δίνει στην Ancient Greek Sandals πρόσβαση σε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο, αλλά και σε σημαντικές υποδομές στους τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης προϊόντων, του ανθρώπινου δυναμικού και της εμπορικής δραστηριότητας. Η συνεργασία αναμένεται να επιταχύνει τη διεθνή ανάπτυξη του brand, χωρίς να επηρεάσει τη σχεδιαστική του αυτονομία.
Θυμίζουμε πως από το 2012, η Ancient Greek Sandals έχει καταφέρει να μετατρέψει το παραδοσιακό ελληνικό σανδάλι σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα του σύγχρονου ελληνικού design.
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