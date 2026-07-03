Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Προαστιακός: Παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια - Πατρα

Προαστιακός: Παρατείνεται η αναστολή κυκ...

Η ανακοίνωση τη Hellenic Train

Παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα, λόγω εργασιών στο δίκτυο, με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Υπενθυμίζεται πως η αναστολή της κυκλοφορίας είχε τεθεί αρχικά από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

 Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία, που συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού, και εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα και συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα – Ρίο – Πάτρα, και το αντίστροφο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προαστιακός
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03c1\u03bf\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc\u03c2"]
836689
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις