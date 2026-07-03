Πάτρα: Βραδιά πολιτισμού και λαϊκής μουσικής στην Ανθούπολη

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, το θέατρο και τη μουσική διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούπολης Πατρών απόψε , στο προαύλιο του 34ου Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης, με τη συνδιοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 20:30 με τη θεατρική παράσταση «Φέρνει την Ειρήνη» από το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας, μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που μεταφέρει μηνύματα αγάπης, ειρήνης και αισιοδοξίας.

Στις 21:30 τη σκυτάλη παίρνει η μουσική, με μια μεγάλη λαϊκή βραδιά στην οποία θα εμφανιστούν οι Άγγελος Σαμαντάς, Βασιλική Τζάρα, Elvis Φιλιππάκης, Βαλέρης Γεωργόπουλος και Νίκος Βγενόπουλος.

Η εκδήλωση υπόσχεται μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, συνδυάζοντας θέατρο και ζωντανή μουσική σε μια γιορτή πολιτισμού για όλες τις ηλικίες.