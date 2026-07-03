Πάτρα: Βραδιά πολιτισμού και λαϊκής μουσικής στην Ανθούπολη

O Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούπολης Πατρών διοργανώνει απόψε μια ξεχωριστή εκδήλωση με θεατρική παράσταση και μεγάλη λαϊκή μουσική βραδιά
Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, το θέατρο και τη μουσική διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούπολης Πατρών απόψε , στο προαύλιο του 34ου Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης, με τη συνδιοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων.
Το πρόγραμμα ξεκινά στις 20:30 με τη θεατρική παράσταση «Φέρνει την Ειρήνη» από το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας, μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που μεταφέρει μηνύματα αγάπης, ειρήνης και αισιοδοξίας.
Στις 21:30 τη σκυτάλη παίρνει η μουσική, με μια μεγάλη λαϊκή βραδιά στην οποία θα εμφανιστούν οι Άγγελος Σαμαντάς, Βασιλική Τζάρα, Elvis Φιλιππάκης, Βαλέρης Γεωργόπουλος και Νίκος Βγενόπουλος.
Η εκδήλωση υπόσχεται μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, συνδυάζοντας θέατρο και ζωντανή μουσική σε μια γιορτή πολιτισμού για όλες τις ηλικίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr