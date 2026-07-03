Πως έγινε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Κάτω Σαμικό

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στο Κάτω Σαμικό Ηλείας.

Ειδικότερα, 58χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.