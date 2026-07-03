Πάτρα: «Δεν πείθονται» οι γιατροί του Καραμανδανείου για το 7 μηνών βρέφος με τις ενδείξεις κακοποίησης

Οι γιατροί του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, που είχαν αρχικά σημάνει συναγερμό για πιθανή κακοποίηση ενός βρέφους επτά μηνών, φαίνεται πως δεν πείθονται από το πόρισμα του ιατροδικαστή που απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του thebest.gr είναι αποφασισμένοι να αμφισβητήσουν επίσημα την ιατροδικαστική εκτίμηση, διατηρώντας τις αρχικές τους επιφυλάξεις για τη φύση των τραυματισμών του βρέφους.

Η υπόθεση

Η υπόθεση, την οποία είχε αποκαλύψει το thebest.gr, αφορά ένα βρέφος επτά μηνών που είχε εισαχθεί στο Καραμανδάνειο το Σάββατο 20 Ιουνίου, φέροντας κάταγμα στο μηρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί που το εξέτασαν τότε αξιολόγησαν τη φύση των τραυμάτων σε συνδυασμό με τη γενικότερη κλινική εικόνα και κατέληξαν ότι κάτι δεν έβγαινε λογικό στην περιγραφή που δόθηκε. Τα ευρήματα, όπως εκτίμησαν, δεν συνάδανε με το σενάριο του τυχαίου ατυχήματος που περιέγραψε η μητέρα του παιδιού, η οποία είχε αναφέρει πως το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι, όπου το είχε αφήσει ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, όσο εκείνη είχε απομακρυνθεί για λίγα λεπτά να ετοιμάσει γάλα στο μεγαλύτερο παιδί της.

Η γνωμάτευση του ιατροδικαστή

Θεωρώντας πιθανό ενδεχόμενο κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, οι οποίες κάλεσαν ιατροδικαστή για να εξετάσει το βρέφος την επόμενη ημέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου. Η γνωμάτευσή του ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εκτίμηση των γιατρών, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παλαιότερων τραυματισμών, ενώ δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο το κάταγμα να προήλθε πράγματι από πτώση. Ο ιατροδικαστής Πατρών έκρινε, τελικά, ότι δεν υπήρξε κακοποίηση.

Παρά το πόρισμα αυτό, η μητέρα του βρέφους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, έπειτα από την αρχική καταγγελία των γιατρών για κακοποίηση.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 15 Οκτωβρίου, με τους θεράποντες γιατρούς να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, ενώ έχουν κληθεί να καταθέσουν.